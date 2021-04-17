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С Днем пожарника! Яркие открытки и картинки на праздник

С Днем пожарника! Яркие открытки и картинки на праздник
08:42 Сегодня Телеграф

В субботу, 17 апреля, в Украине чествуют пожарных. Ежегодно в этот день отмечается профессиональный праздник - День работников пожарной охраны Украины.

Праздник был учрежден Указом Президента Украины от 11 октября 2013 года №555 "День пожарной охраны".

Пожарным присущи самоотверженность, постоянная готовность прийти на помощь, способность к самопожертвованию. Каждый человек знает, что при пожаре необходимо звонить 101 и на вызов приедут профессионалы, которые спасут и помогут.

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Работники пожарной охраны обладают высокими моральными качествами, мужественностью и героизмом. Поэтому "Телеграф" собрал самые лучшие открытки и картинки с поздравлением украинских героев.

Также 17 апреля отмечается народный праздник - Ольховые смотрины, а также почитается память святого Иосифа Песнописца.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Украина, Поздравление, Праздники, Открытки, День пожарной охраны.
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