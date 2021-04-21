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С Днем секретаря! Яркие открытки и картинки на праздник

С Днем секретаря! Яркие открытки и картинки на праздник
09:32 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

21 апреля 2021 года свой профессиональный праздник отмечают самые незаменимые на любой фирме сотрудники - секретари и личные помощники. Отметим, что дата события уникальна для каждого года.

Ежегодно на среду последней полной недели апреля и припадает Международный день секретаря или День профессиональных административных работников. 

Впервые День секретаря начали отмечать в США в 1952 году, и отмечали праздник неделю.  И именно среда на этой неделе была названа Национальным днем секретаря. Уже в 2000 году праздник переименовали на Неделю профессиональных административных работников, и праздновать его стали не только секретари, но и помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты и спич-райтеры.

Отметим, что эта профессия одна из самых востребованных в мире. 

"Телеграф" составил подборку картинок и открыток с праздником.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки.
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