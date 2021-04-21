С Днем секретаря! Яркие открытки и картинки на праздник

21 апреля 2021 года свой профессиональный праздник отмечают самые незаменимые на любой фирме сотрудники - секретари и личные помощники. Отметим, что дата события уникальна для каждого года.

Ежегодно на среду последней полной недели апреля и припадает Международный день секретаря или День профессиональных административных работников.

Впервые День секретаря начали отмечать в США в 1952 году, и отмечали праздник неделю. И именно среда на этой неделе была названа Национальным днем секретаря. Уже в 2000 году праздник переименовали на Неделю профессиональных административных работников, и праздновать его стали не только секретари, но и помощники директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты и спич-райтеры.

Отметим, что эта профессия одна из самых востребованных в мире.

"Телеграф" составил подборку картинок и открыток с праздником.