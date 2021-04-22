С Днем ангела, Вадим! Красивые поздравления в открытках и картинках

22 апреля церковь почитает память священномученика Вадима Персидского, а это значит, что все парни, которых нарекли этим именем отмечают свои именины.

Преподобномученик архимандрит Вадим Персидский пострадал за свою веру при шахе Шапуре II Великом вместе со своими семью учениками в IV веке. Святые мученики пробыли в темнице четыре месяца и, несмотря на жестокие пытки, они не отреклись от Христа.

Имя Вадим имеет древнерусское происхождение, и в переводе с древнеславянского значит "вадить", "имеющий привлекательность, зовущий, любимый".

Вадимы - таинственные и скрытные мужчины. Они обаятельны, прямолинейны, практичны, деятельны, отзывчивы, быстро все прощают и легко приспосабливаются к новым условиям. Вадимы обладают огромным терпением, прилежностью и сдержанностью. Они всегда стараются сдерживать свое слово.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых Вадимов: