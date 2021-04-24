Поздравления с Вербным воскресеньем-2021 в открытках и картинках

Праздник Вербного воскресенья, или Вход Господень в Иерусалим, который в 2021 году отмечается 25 апреля, является одним из значимых в православной церкви. Своей важностью он уступает только Пасхе, которая припадает на 2 мая.

Вербное воскресенье ассоциируется с наступлением весны. В этот день принято посещать церковные богослужения и освящать веточки вербы. В связи с пандемией коронавируса, МОЗ разработал рекомендации по празднованию пасхальных праздников. В этом году лучше не посещать церковь, а смотреть богослужения онлайн.

"Телеграф" собрал очень красивые открытки и картинки с праздником - Вербным воскресеньям:

Ранее синоптики сообщали, что погода на Вербное воскресенье на территории Украины будет холодной.