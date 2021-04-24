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Поздравления с Вербным воскресеньем-2021 в открытках и картинках

Поздравления с Вербным воскресеньем-2021 в открытках и картинках
Обновлено 20:27 Сегодня Телеграф

Праздник Вербного воскресеньяили Вход Господень в Иерусалим, который в 2021 году отмечается 25 апреля, является одним из значимых в православной церкви. Своей важностью он уступает только Пасхе, которая припадает на 2 мая.

Вербное воскресенье ассоциируется с наступлением весны. В этот день принято посещать церковные богослужения и освящать веточки вербы. В связи с пандемией коронавируса, МОЗ разработал рекомендации по празднованию пасхальных праздников. В этом году лучше не посещать церковь, а смотреть богослужения онлайн.

Открытки и картинки с наступающим Вербным воскресеньем 2021

"Телеграф" собрал очень красивые открытки и картинки с праздником - Вербным воскресеньям:

Ранее синоптики сообщали, что погода на Вербное воскресенье на территории Украины будет холодной.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

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Поздравление, Праздники, Открытки, Вербное воскресенье.
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