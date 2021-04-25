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Воскресенье, 25.04.2021
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С Вербным воскресеньем! Красивые открытки и картинки

С Вербным воскресеньем! Красивые открытки и картинки
05:24 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 25 апреля 2021 года наступило Вербное воскресенье. Верующие празднуют этот день ровно за неделю до Пасхи, и он несет в себе различные приметы и традиции.

История происхождения этого праздника описана в Библии. После воскрешения Иисусом умершего Лазаря в Вифании (Лазарева суббота), местные жители Иерусалима встретили Христа зелеными пальмовыми ветвями (вербовыми) и приветственными возгласами. Этот день получил название Вход Господень в Иерусалим. Считается, что освященные веточки вербы отгоняют от дома темные силы.

Не забудьте поздравить своих любимых, родственников, друзей и знакомых с этим светлым праздником.

Больше открыток с Вербным воскресеньем по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Праздники, Открытки, Вербное воскресенье.
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