С Вербным воскресеньем! Красивые открытки и картинки

В воскресенье, 25 апреля 2021 года наступило Вербное воскресенье. Верующие празднуют этот день ровно за неделю до Пасхи, и он несет в себе различные приметы и традиции.

История происхождения этого праздника описана в Библии. После воскрешения Иисусом умершего Лазаря в Вифании (Лазарева суббота), местные жители Иерусалима встретили Христа зелеными пальмовыми ветвями (вербовыми) и приветственными возгласами. Этот день получил название Вход Господень в Иерусалим. Считается, что освященные веточки вербы отгоняют от дома темные силы.

Не забудьте поздравить своих любимых, родственников, друзей и знакомых с этим светлым праздником.

Больше открыток с Вербным воскресеньем по ссылке.