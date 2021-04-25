Вербное воскресенье 2021: открытки, гифки и стихи с праздником

25 апреля отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Праздник считается одним из самых значимых в церкви - он предшествует Страстной неделе.
В этот день православные верующие должны ограничивать себя не только в еде, но и в бытовых делах - сегодня нельзя заниматься тяжелой работой, убирать, стирать, устраивать шумные мероприятия с алкоголем.
Как красиво и незабываемо поздравить родных и друзей с праздником - в материале "Телеграфа". Для поздравлений также отлично подойдут пожелания в стихах.
В воскресенье Вербное всем желаю я
Крепкого здоровья, счастья и добра.
В этот светлый праздник - радости, тепла...
Солнца лучик яркий примите от меня.
Пусть Бог оберегает всех близких и родных,
И крыльями пусть Ангел обнимет нежно их.
Пусть будут все здоровы, обходит дом беда,
Любовь и процветание царит в семье всегда!
Веточка вербы - символ весны,
Символ здоровья, жизни, любви.
Пусть в этот праздник подарит она
Веру, которая всем нам нужна,
Надежду на лучшее - греет она,
Удачу, везенье во все времена.
Счастья, спокойствия, много добра,
Чтоб жизнь приносила радость всегда!
Вербы веточка пусть в доме
Вас от всяких бед хранит,
А всех близких и знакомых
Пусть Господь благословит!
Пусть весь год оберегает
Чудо-веточка ваш дом,
Пусть молитва помогает
Сохранять блаженство в нём!
Напомним, что в условиях карантина посещать храмы в столь опасное время нежелательно. Находясь дома, каждый сможет посмотреть прямую трансляцию богослужения.