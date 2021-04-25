Вербное воскресенье 2021: открытки, гифки и стихи с праздником

25 апреля отмечают Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Праздник считается одним из самых значимых в церкви - он предшествует Страстной неделе.

В этот день православные верующие должны ограничивать себя не только в еде, но и в бытовых делах - сегодня нельзя заниматься тяжелой работой, убирать, стирать, устраивать шумные мероприятия с алкоголем.

Как красиво и незабываемо поздравить родных и друзей с праздником - в материале "Телеграфа". Для поздравлений также отлично подойдут пожелания в стихах.

В воскресенье Вербное всем желаю я

Крепкого здоровья, счастья и добра.

В этот светлый праздник - радости, тепла...

Солнца лучик яркий примите от меня.

Пусть Бог оберегает всех близких и родных,

И крыльями пусть Ангел обнимет нежно их.

Пусть будут все здоровы, обходит дом беда,

Любовь и процветание царит в семье всегда!

Веточка вербы - символ весны,

Символ здоровья, жизни, любви.

Пусть в этот праздник подарит она

Веру, которая всем нам нужна,

Надежду на лучшее - греет она,

Удачу, везенье во все времена.

Счастья, спокойствия, много добра,

Чтоб жизнь приносила радость всегда!

Вербы веточка пусть в доме

Вас от всяких бед хранит,

А всех близких и знакомых

Пусть Господь благословит!

Пусть весь год оберегает

Чудо-веточка ваш дом,

Пусть молитва помогает

Сохранять блаженство в нём!

Напомним, что в условиях карантина посещать храмы в столь опасное время нежелательно. Находясь дома, каждый сможет посмотреть прямую трансляцию богослужения.