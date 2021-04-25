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С Днем дочери 2021! Поздравления в открытках и картинках

С Днем дочери 2021! Поздравления в открытках и картинках
Обновлено 09:20 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В 2021 году 25 апреля в Украине отмечается не только святой праздник Вербного воскресенья, но и День дочери. Семейный праздник, который становится популярным с каждым годом, призван подчеркнуть важность девочек в семье, а также укрепить отношения уже выросших девушек и их матерей.

К сожалению, когда и где впервые начали праздновать День дочери неизвестно, но, несмотря на не официальный статус праздника, День дочери посвящен любви, теплу и заботе.

Добавим, что есть еще Международный день девочек - 11 октября и национальные дни дочерей в разных странах.

"Телеграф" предлагает читателям лучшие открытки с Днем дочери-2021, которые поднимут настроение в этот замечательный день.

Также вы можете ознакомиться с поздравительными открытками на праздник "Вербное воскресенье-2021".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Праздники, Открытки, День дочери.
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