С Днем скорой помощи и Днем охраны труда: картинки и открытки с праздниками

28 апреля - "насыщенный" праздниками день.

28 апреля свой профессиональный праздник отмечают работники скорой помощи, а также Международная организация труда объявила этот день Всемирным днем охраны труда.

Работники скорой помощи - это медики, которые всегда спешат на помощь. Это те люди, которые быстро и квалифицировано оказывают первую помощь в различных ситуациях. Это люди, которые наделены огромным мужеством и выдержкой.

Всемирный день охраны труда, или Всемирный день безопасности и здоровья на рабочем месте - это праздник, который нацелен на привлечение внимание на такие проблемы, как травматизм на рабочих местах и профессиональные заболевания. Международная организация труда призывает обратить внимание на охрану труда, чтобы предотвратить несчастные случаи на работе во всем мире.

"Телеграф" составил подборку картинок и открыток с этими праздниками.

Также, 28 апреля православная церковь почитает память апостолов от 70-ти Аристарха, Трофима и Пуда. Что нельзя делать в этот день - читайте в материале "Телеграфа".