Поздравления с Чистым четвергом 2021: открытки и картинки

В 2021 году Чистый четверг - четвертый день Страстной недели - выпадает на 29 апреля.

Считается, что в этот день состоялась Тайная вечеря, на которой Иисус Христос совершил омовение ног своих учеников, показав тем самым пример братской любви и смирения.

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Этот праздник наступает раз в году за три дня перед Пасхой, которая в 2021 году выпадает на 2 мая. До воскресенья во всех православных соборах все церковные службы посвящены воспоминаниям о земных страданиях Спасителя.

"Телеграф" подготовил для вас самые красивые поздравления с Чистым четвергом-2021 в открытках и картинках:

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