С Чистым Четвергом 2021! Яркие открытки и картинки с поздравлениями

Чистый четверг, или Страстной четверг, в 2021 году выпадает на 29 апреля. В этот день верующие вспоминают Тайную вечерю Иисуса Христа с 12 учениками, во время которой Спаситель совершил омовение ног апостолам.

Считается, что в этот день вода наделяется чудодейственной силой, поэтому нужно успеть с самого утра, до восхода солнца, искупаться, чтобы стать здоровее и очиститься от грехов.

В Чистый четверг нежелательно быть в плохом настроении, ссориться, а также давать или брать в долг.

"Телеграф" сделал подборку прикольных поздравительных открыток и картинок с праздником 29 апреля:

Ранее "Телеграф" сделал подборку красивых поздравительных открыток и картинок с Чистым четвергом.