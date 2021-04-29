Короткие поздравления с Чистым четвергом 2021: картинки, открытки и пожелания в Viber

Четвертый день Страстной недели - Чистый четверг - в 2021 году припадает на 29 апреля.

Считается, что в этот день Иисус собрал 12 апостолов на Тайную вечерю, во время которой омыл ноги своим ученикам. Поэтому обряды и приметы дня напрямую связаны с водой.

Люди верят, что в Чистый четверг вода приобретает целебную силу, поэтому одна из самых важных традиций праздника связана с тем, что до рассвета нужно успеть искупаться. Также важно сразу после пробуждения умыться, желательно с чем-то серебряным, положенным в воду.

В тот день важно очистить не только свое тело, но и мысли и душу.

"Телеграф" составил подборку красивых коротких поздравлений, открыток и картинок с праздником, которые можно отправить вашим родным и близким в смс и Viber.

Ранее "Телеграф" сделал подборку прикольных поздравительных открыток и картинок с Чистым четвергом.