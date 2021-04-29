Красивые открытки и поздравления с наступающей Страстной пятницей 2021

Страстная (Великая) пятница, которая в 2021 году выпадает на 30 апреля, считается самым скорбным днем для всех православных верующих.

По библейскому преданию, именно в этот день Иисус был осужден и жестоко распят на кресте. В этот день многие пропускают через себя те страдания, которые испытал на себе Спаситель во имя спасения человечества.

В Страстную пятницу категорически запрещено устраивать увеселительные мероприятия, употреблять алкогольные напитки. Также соблюдается строжайший пост. Вместо развлечений лучше сосредоточиться на молитве.

Близким людям в этот день стоит напомнить о великом дне Страстной недели открытками и пожеланиями, которые "Телеграф" приготовил для вас в стихах.

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