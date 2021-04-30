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Пятница, 30.04.2021
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Страстная пятница 2021: открытки и картинки к празднику

Страстная пятница 2021: открытки и картинки к празднику
06:13 Сегодня Телеграф

В Страстную (Великую) пятницу, по традиции, важно помнить о распятии и страдания Иисуса Христа на кресте. В 2021 году этот день наступает 30 апреля. Христиане вспоминают о том, что предшествовало Вознесению Христа - страшные муки, смерть и погребение.

В этот день на служениях читают 12 евангельских отрывков, повествующих о событиях на израильской горе Голгофе, о страданиях Христа.

По традиции, в Страстную пятницу запрещено физически работать, ходить на развлекательные мероприятия и устраивать большие обеды. Тем, кто соблюдает пост - это наиболее строгий день по рациону пищи.

Вспомните о близких и отправьте им добрые и светлые открытки на день Страстной пятницы.

Можно ли печь паски в Страстную пятницу: аргументы "за" и "против"

Красивые стихи в Страстную пятницу по ссылке.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 202

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Поздравление, Праздники, Открытки, Страстная пятница.
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