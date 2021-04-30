Страстная пятница 2021: открытки и картинки к празднику

В Страстную (Великую) пятницу, по традиции, важно помнить о распятии и страдания Иисуса Христа на кресте. В 2021 году этот день наступает 30 апреля. Христиане вспоминают о том, что предшествовало Вознесению Христа - страшные муки, смерть и погребение.

В этот день на служениях читают 12 евангельских отрывков, повествующих о событиях на израильской горе Голгофе, о страданиях Христа.

По традиции, в Страстную пятницу запрещено физически работать, ходить на развлекательные мероприятия и устраивать большие обеды. Тем, кто соблюдает пост - это наиболее строгий день по рациону пищи.

Вспомните о близких и отправьте им добрые и светлые открытки на день Страстной пятницы.

Красивые стихи в Страстную пятницу по ссылке.