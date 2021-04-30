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День пограничника Украины 2021: поздравления в открытках и картинках

День пограничника Украины 2021: поздравления в открытках и картинках
Обновлено 09:51 Сегодня Телеграф

В Украине 30 апреля пограничники отмечают свой профессиональный праздник.

День пограничника ежегодно отмечался в Советском Союзе 28 мая. В 1992 году праздник перенесли на 4 ноября. Позже, согласно указу президента Петра Порошенко от 27 апреля 2018 года "С целью чествования мужества и героизма защитников государственной границы Украины, включая вклад пограничников в борьбу за независимость Украины" праздник обрел новую дату - 30 апреля. В этот день была основана Государственная пограничная служба Украины.

"С праздником всех, кто охраняет границу Украины - на западе и на востоке, на севере и на юге! Мы на страже! МЫ - ГРАНИЦА!", - так поздравили пограничников на официальной странице Госпогранслужбы Украины в Facebook.

Поздравления с Днем пограничника Украины - открытки и картинки

В 2021 году 30 апреля также отмечается Страстная пятница - пожелания в этот день.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 133

Все по теме:

Украина, Поздравление, Праздники, Открытки, День пограничника, Держприкордонслужба.
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