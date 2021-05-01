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Поздравления с наступающей Пасхой - 2021: открытки и картинки

Поздравления с наступающей Пасхой - 2021: открытки и картинки
10:35 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 2 мая, наступает самый светлый и радостный церковный праздник - Пасхаили Светлое Христово Воскресение.

В этот важный для православных день принято выпекать куличи, красить яйца (крашенки). Проходят торжественные богослужения и освящается праздничная пища. Все верующие обычно проводят время вместе за праздничным столом.

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Для тех, кто соблюдал Великий пост на протяжении 48 дней, этот день считается особенно значимым, ведь на Пасху снимаются все ограничения по питанию. Как правильно и без негативных последствия для организма выйти из поста - читайте здесь.

"Телеграф" искренне поздравляет читателей с наступающей Пасхой! Специально для вас - самые лучшие красочные поздравительные открытки и картинки со светлым праздником.

Пасха-2021 в Украине пройдет с онлайн-богослужениями и без чартера для Благодатного огня

Пасха-2021 - календарь важных дат и праздников

Ранее украинский кулинар Евгений Клопотенко поделился списком блюд, которые обязательно должны присутствовать на праздничном столе.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Праздники, Открытки, Пасха.
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