Поздравления с наступающей Пасхой - 2021: открытки и картинки

В воскресенье, 2 мая, наступает самый светлый и радостный церковный праздник - Пасха, или Светлое Христово Воскресение.

В этот важный для православных день принято выпекать куличи, красить яйца (крашенки). Проходят торжественные богослужения и освящается праздничная пища. Все верующие обычно проводят время вместе за праздничным столом.

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Для тех, кто соблюдал Великий пост на протяжении 48 дней, этот день считается особенно значимым, ведь на Пасху снимаются все ограничения по питанию. Как правильно и без негативных последствия для организма выйти из поста - читайте здесь.

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Пасха-2021 - календарь важных дат и праздников

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