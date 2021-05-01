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День труда - 2021: прикольные открытки и поздравления

День труда - 2021: прикольные открытки и поздравления
Обновлено 09:40 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

В субботу в Украине и в более чем 140 других странах отмечается Международный день труда, или 1 Мая. С этим праздником предусмотрен официальный выходной день, а так в 2021 году православный праздник Пасхи выпадает на 2 мая, то и отдыхать мы будем четыре дня подряд (с 1 по 4 мая включительно).

Именно 1 мая 1886 года в рабочие в Чикаго, США, вышли на забастовку, требуя нормальных условий труда, а также создания новых рабочих организаций. Акции протеста перешли к кровопролитию и терактам. Тогда пострадало и умерло много людей.

Изначально 1 мая являлось символом борьбы за права рабочих, но в Советском Союзе данное содержание праздника полностью исчезло.

С Международным днем труда поздравил украинцев и поисковик Google, представив пользователям новый дудл:

"Телеграф" сделал подборку красивых, прикольных открыток и картинок с Днем труда 1 мая, которыми вы можете порадовать своих близких и друзей с этим весенним праздником.

Напомним, что в 2021 году на 1 мая выпадает Страстная (Великая) суббота. Что нельзя делать в этот день - читайте в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Google, Поздравление, День труда, Праздники, Открытки, Google Doodle, Дудлы.
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