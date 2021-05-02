Христос Воскрес! Поздравления с Пасхой в прозе

Православный праздник Пасха не имеет себе равных. Воскресение Спасителя отмечают во всем мире радостно, ведь Иисус Христос занимает главное место среди почитаемых святых. Этот церковный праздник не имеет календарного дня и в 2021 году Светлое Христово Воскресение отмечается 2 мая.

Главными "звездами" на праздничном столе считаются душистые пасхальные куличи, или паски, а также крашенные яйца (крашенки).

Приветствовать на Пасху нужно словами "Христос Воскрес!", а отвечать "Воистину Воскрес!".

"Телеграф" собрал лучшие поздравления со светлым праздником Пасхи в красивой прозе, а также красивые картинки и открытки.

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