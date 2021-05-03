День кондитера 2021: открытки и картинки с профессиональным праздником

В Украине 3 мая отмечается профессиональный праздник - День кондитера.

История кондитерства неразрывно связана с активным использованием меда, а затем и сахара, который впервые научились получать из сока сахарного тростника в Индии примерно в 850 году нашей эры. Как отдельное искусство оно получило широкое распространение в Италии в конце XV-начале XVI века. А вот само празднование дня кондитера берет начало в 1932 году, когда на территории Советского Союза был создан отдельный Всесоюзный научно-исследовательский институт кондитерской промышленности.

Происходит слово "кондитер" с итальянского глагола "кандиере", что означало "варить в сахаре".

Кондитеры являются не просто специалистами, которые радуют нас вкусностями, а настоящие художники, и уже давно доказали, что их работа сравнивается с произведениями художника и архитектора.

"Телеграф" спешит поздравить всех, кто приносит в нашу жизнь сладкую радость! Красивые поздравительные открытки с Днем кондитера Украины в нашем материале:

В понедельник, 3 мая, также отмечается один из дней Светлой седмицы.