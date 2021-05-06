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С Днем ангела Юрия! Яркие открытки и поздравления

С Днем ангела Юрия! Яркие открытки и поздравления
Обновлено 09:57 Сегодня Телеграф

В четверг, 6 мая, по церковному календарю отмечается Юрьев день, или День святого Георгия - православные верующие почитают память святого Георгия Победоносца, который посвятил свою жизнь христианской вере, но был обезглавлен по указу императора Диоклетиана.

Имя Юрий (славянская форма имени Георгий) означает "земледелец", поэтому святой Юрий покровительствует всем фермерам, а также воинам.

По характеру Юрий - спокойный и уравновешенный мужчина. Он больше зациклен на себе, чем на проблемах других людей. Является хорошим работником, но в большинстве случаев к высшим должностям не всегда стремиться. У него всегда много друзей и знакомых, а коллеги уважают его.

В связи с именинами Юрия "Телеграф" сделал подборку красивых поздравительных открыток с Днем ангела. Также у нас есть отличная подборка открыток и картинок с именинами Юрия на украинском языке.

Добавим, что в Юрьев день в Украине ожидаются дожди и грозы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Открытки, Именины.
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