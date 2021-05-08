День матери 2021: стихи, открытки и картинки с праздником

Во второе воскресенье мая в Украине ежегодно отмечают День матери (англ. Mother's Day). В этом году праздник приходится на 9 мая.

День матери - это международное праздник, который был учрежден в честь матери семьи, материнства, влияния матерей в обществе. Праздник дополняет подобные торжества в честь членов семьи, такие как День отца, День братьев и сестер и День бабушек и дедушек.

В этот день все благодарят своих матерей, дарят им цветы и подарки. А главное - внимание.

Как поздравить свою маму, решать каждому, следуя собственной семейной традиции. Важно только, чтобы она почувствовала себя самым важным человеком в вашей жизни.

В честь такого события "Телеграф" сделал подборку красивых открыток со стихами и картинок с праздником. Также мы опубликовали несколько видеоуроков о том, как сделать открытку с Днем матери своими руками.

Как сделать открытку с Днем матери своими руками:

Ранее "Телеграф" писал, в чем разница между праздниками - День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Поздравления с Днем матери на украинском языке по ссылке.