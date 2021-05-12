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Красивые открытки и поздравления на День медсестры 2021

Красивые открытки и поздравления на День медсестры 2021
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

12 мая - это еще один повод отметить важный и сложный труд медиков, а именно медицинских сестер - День медсестры.

Официально праздник был учрежден в 1971 году Международным советом медсестер, а 12 мая было выбрано, ведь это дата дня рождения английской сестры милосердия Флоренс Найтингейл, которая первой организовала службу ухода за ранеными солдатами во время боевых действий. А также она создала благотворительный фонд для создания первой в мире школы сестер милосердия.

В Украине День медсестры отмечается с 1997 года.

Медицинские сестры - незаменимые сотрудники в каждой больнице. Это "палочки-выручалочки" как для врачей, так и для пациентов. Именно они ухаживают за пациентами после операций, делают различные манипуляционные процедуры и выполняют все назначения врача.

"Телеграф" составил подборку картинок и открыток на русском и украинском языках с этими праздниками.

Также, 12 мая по народному календарю отмечается праздник Девять целителей. "Телеграф" рассказывает что можно, а что нельзя делать в этот день.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Праздник, Поздравления, Картинки, Открытки, День медика, День медсестры.
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