С днем банковского работника! Красивые поздравления в открытках и картинках

Ежегодно 20 мая в Украине отмечают свой профессиональный праздник все работники банковской системы: от директора банка, до рядового консультанта.

День банковского работника призван, чтобы отметить представителей этой профессии. Банковские работники - это люди, которым каждый день приходится сталкиваться с важными финансовыми документами и деньгами. Они очень надежные и ответственные.

Свое начало праздник берет вместе с началом банковской системы Украины в 1991 году. А 6 марта 2004 года, президент Украины подписал указ, которым "назначил" 20 мая Днем банковских работников Украины.

"Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений, картинок и открыток с этим праздником.

Также, в 2021 году на 20 мая припадает День украинской вышиванки. "Телеграф" собрал подборку красивых поздравлений в честь праздника украинской национальной одежды.