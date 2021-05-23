День морской пехоты в Украине 2021: открытки и картинки на украинском

В Украине 23 мая отмечается День морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

День украинских морских пехотинцев основан в 2014 году и изначально праздновался 16 ноября, но это было до 2017 года. В 2018 году указом президента Украины Петра Порошенко от 23 мая 2018 №145/2018 День морской пехоты в Украине стали отмечать 23 мая.

Добавим, что именно 23 мая 1918 года гетман Павел Скоропадский начал формирование бригады морской пехоты в составе трех полков. В 1992 году первые подразделения морской пехоты приняли присягу на верность украинскому народу.

Морские пехотинцы защищают территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных объектов. По случаю праздника "Телеграф" собрал красивые открытки и картинки с праздником на украинском языке:

В воскресенье, 23 мая, также отмечается народный праздник - День Симона Зилота.