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День морской пехоты в Украине 2021: открытки и картинки на украинском

День морской пехоты в Украине 2021: открытки и картинки на украинском
Обновлено 10:12 Сегодня Телеграф Фото: facebook Морська піхота України

В Украине 23 мая отмечается День морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

День украинских морских пехотинцев основан в 2014 году и изначально праздновался 16 ноября, но это было до 2017 года. В 2018 году указом президента Украины Петра Порошенко от 23 мая 2018 №145/2018 День морской пехоты в Украине стали отмечать 23 мая.

Добавим, что именно 23 мая 1918 года гетман Павел Скоропадский начал формирование бригады морской пехоты в составе трех полков. В 1992 году первые подразделения морской пехоты приняли присягу на верность украинскому народу.

Морские пехотинцы защищают территории базирования ВМС, островов, портов, аэродромов и других важных объектов. По случаю праздника "Телеграф" собрал красивые открытки и картинки с праздником на украинском языке:

Троица и День Конституции: как будут отдыхать украинцы в июне (инфографика)

В воскресенье, 23 мая, также отмечается народный праздник - День Симона Зилота.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Праздники, Открытки, День морской пехоты.
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