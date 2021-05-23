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С Днем ангела, Таисия! Душевные поздравления в открытках и картинках

С Днем ангела, Таисия! Душевные поздравления в открытках и картинках
Обновлено 11:13 Сегодня Телеграф

В воскресенье, 23 мая, согласно церковному календарю, Таисии празднуют свои именины.

В этот день православные чтут память христианской святой Таисии Египетской, которая жила в 5 веке. Таисия родилась и воспитывалась в состоятельной и благочестивой семье. После смерти родителей девушка отдала все состояние на благотворительность, помогая монахам и страждущим.

В переводе с древнегреческого, имя Таисия означает "принадлежащая богине Исиде", "плодородная".

Взрослые Таисии весьма самодостаточные. Они умеют постоять за себя и не дадут себя в обиду. Общительны, энергичны с хорошим чувством юмора. Судьба не всегда улыбается носительницам этого имени, но они никогда не падают духом.

Добавим, что именины Таисии по церковному календарю отмечаются в году три раза: 4 апреля, 23 мая и 21 октября (преподобная Таисия Фиванская).

"Телеграф" подобрал красивые поздравительные открытки и картинки с Днем ангела Таисии на русском и украинском языках:

Больше открыток с именинами Таисии на украинском языке по ссылке.

Также 23 мая свой профессиональный праздник отмечают украинские морские пехотинцы.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Поздравление, Открытки, Именины.
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