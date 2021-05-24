День Кирилла и Мефодия 2021: красивые открытки и поздравления с праздником

Каждый год 24 мая во всех славянских странах отмечают день Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия и День славянской письменности и культуры.

Кирилл и Мефодий - были православными монахами и создали в греческом монастыре славянскую азбуку. Кирилл учился в Константинополе при дворе византийского императора Михаила ІІІ и хорошо знал славянский, греческий, латинский, арабский язык и иврит. Мефодий преподавал в Константинопольской высшей школе.

Вместе братья создали две азбуки — глаголицу и кириллицу, и перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.

Также, 24 мая все Кириллы отмечают свои именины.

"Телеграф" подобрал красивые поздравительные открытки и картинки с праздниками:

Ранее, "Телеграф" писал, что нельзя делать 24 мая.