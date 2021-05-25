С Днем филолога! Красивые открытки и поздравления с праздником

Ежегодно 25 мая 2021 года в Украине отмечают свой профессиональный праздник все, кто так или иначе связан с филологией. Лингвисты, переводчики, литературоведы, учителя и преподаватели в области литературы и языка празднуют День филолога.

Считается, что филология возникла в Древней Индии и Греции. В Украине науку о словесности "стала" филологией лишь в 19 веке.

В День филолога проводятся различные конкурсы, литературные вечера и конференции.

Отметим, что слово "филология" в переводе с греческого означает"любовь к слову".

"Телеграф" собрал красивые открытки и картинки на русском и украинском языках, которыми можно поздравить всех знакомых специалистов-филологов.

Также, 25 мая отмечается народно-христианский праздник Епифанов день. "Телеграф" писал, что категорически нельзя делать в этот праздник.