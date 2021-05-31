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С последним днем весны 2021! Открытки и картинки

С последним днем весны 2021! Открытки и картинки
Обновлено 07:33 Сегодня Телеграф

Вот и наступил последний день весны в 2021 году. Она была по-своему прекрасна, но также наполнена грустными моментами, которые мы еще долго не забудем.

"Телеграф" желает читателям новых возможностей и причин для радости этим летом, которое во вторник, 1 июня, вступает в свои законные права.

Мы подготовили для вас красивые поздравительные открытки и картинки с последним днем весны, ведь такой день бывает всего лишь раз в году. Пусть он запомнится вашим близким, друзьям, коллегам теплой открыткой подаренной вами от души!

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Ранее "Телеграф" сообщал, что 31 мая отмечается народный праздник - Федот Овсяник.

Сколько выходных и праздничных дней будет в июне, - читайте в материале "Телеграфа".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 122

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Поздравление, Весна, Открытки.
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