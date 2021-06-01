С Днем защиты детей: красивые поздравления и открытки на украинском

1 июня ежегодно более чем в 30 странах мира отмечается один из наиболее старых международных праздников – Международный день защиты детей.

В ноябре 1949-го в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и было принято решение учредить День защиты детей с целью привлечь внимание общественности к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь.

Во многих странах 1 июня проходит множество массовых, развлекательных и культурных мероприятий для детей.

"Телеграф" собрал в этом материале красивые поздравительные открытки и картинки с Международным днем защиты детей:

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