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С Днем защиты детей: красивые поздравления и открытки на украинском

С Днем защиты детей: красивые поздравления и открытки на украинском
06:36 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

1 июня ежегодно более чем в 30 странах мира отмечается один из наиболее старых международных праздников – Международный день защиты детей. 

В ноябре 1949-го в Париже состоялась специальная сессия Международной демократической федерации женщин, на которой и было принято решение учредить День защиты детей с целью привлечь внимание общественности к соблюдению прав детей на свободу мнения, образования, защиты от насилия и права на жизнь. 

Во многих странах 1 июня проходит множество массовых, развлекательных и культурных мероприятий для детей.

С Днем защиты детей! Красивые открытки и картинки с праздником 1 июня

"Телеграф" собрал в этом материале красивые поздравительные открытки и картинки с Международным днем защиты детей:

Также, "Телеграф" составил подборку красивых и ярких поздравлений с первым днем лета.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Праздник, Поздравление, Картинки, Открытки, Международный день защиты детей.
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