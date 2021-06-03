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С Днем ангела, Елена! Красивые поздравления в открытках и картинках

С Днем ангела, Елена! Красивые поздравления в открытках и картинках
Обновлено 07:28 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

3 июня церковь почитает память святой царицы Елены Константинопольской, а это значит, что все девушки, которых назвали Ленами отмечают свои именины.

Святая царица Елена была матерью римского императора Константина. Жила около 250 годов возле Константинополя, и прославилась тем, что распространяла христианство в других странах, обрела Животворящий Крест, Гроб Господень и основала несколько храмов. 

Имя Елена произошло от древнегреческого Хелене. В переводе оно означает "светлая", "факел", "огонь", "избранная", "сверкающая", "блестящая" или "солнечная". 

Елены общительны, восприимчивы и покладистые, легко ладят с людьми и стараются избегать конфликтных ситуаций. Представительницы этого имени всегда четко знают что хотят. Работу всегда выполняет качественно, но не торопясь. Злопамятны. 

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых Елен:

Также, на 3 июня в православной церкви припадает Аленкин день. "Телеграф" подготовил для вас список запретов на этот день.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Поздравления, Картинки, Открытки, День ангела, Именины.
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