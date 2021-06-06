День ангела Ксении: яркие поздравления на украинском с именинами Оксаны 2021

6 июня православные христиане почитают память блаженной Ксении Петербургской. Также в этот день отмечается народный праздник - Никита Столпник, или Шиповников день.

Святая Ксения родилась между 1719 и 1730 годами. Жила с супругом в Санкт-Петербурге, а после его смерти раздала все свое имущество и стала носить вещи покойного мужа, называть себя его именем. На протяжении 45 лет бродила по городу и неустанно молилась. Ксения Петербургская скончалась около 1803 года. К лику святых ее причислили в 1988 году.

С греческого имя "Оксана" переводится как "чужестранка", "странница", "гостья".

Оксана любит доказывать свою правоту, ее очень трудно переубедить в чем-то. Не дает себя в обиду, самостоятельная. Часто непредсказуема. Прямолинейна и принципиальна, что не всегда нравится противоположному полу. По-настоящему любит только раз в жизни, но даже по любви не всегда выходит замуж.

В этот день "Телеграф" собрал в материале красивые открытки и картинки на украинском языке с Днем ангела Оксаны:

Ранее "Телеграф" сообщал, что погода на 6 июня будет дождливой и с грозами.