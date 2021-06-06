День журналиста в Украине 2021: история и поздравления с праздником

Ежегодно 6 июня в Украине отмечается День журналиста.

Союз журналистов Украины был создан 23 апреля 1959 года, а в 1992 году был принят в состав Международной федерации журналистов. После развала СССР, когда Украина обрела независимость, Союз журналистов Украины был переименован в Национальный союз журналистов Украины.

Спустя пару лет, первым президентом Украины Леонидом Кравчуком был принят указ № 251/94 от 25 мая 1994 года о праздновании 6 июня нового профессионального праздника - Дня журналиста в Украине.

Сегодня очень важно, чтобы в свободной стране СМИ не зависели от политиков и не контролировались ими.

"Телеграф" поздравляет журналистов с их праздником и предлагает поздравить профессионалов красивыми открытками и картинками:

Больше поздравления с Днем журналиста на украинском языке - по ссылке.

Напомним, что 6 июня почитается память Никиты Столпника и Ксении Петербургской.