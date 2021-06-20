Поздравления с Днем отца: прикольные открытки и картинки

Ежегодно в третье воскресенье июня во многих странах мира принято отмечать День отца. В 2021 году праздник выпадает на 20 июня.

Вместе с тем, День отца в этом году отмечается с такими праздниками, как Троица и День медработника.

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День отца был основан по инициативе американки Соноры Смарт, отец которой воспитывал ее и еще пятерых детей. Именно она предложила сделать официальной дату в году, которая будет посвящена всем отцам, заботящихся о своих детях.

В этот день принято поздравлять своих пап, дарить им подарки, благодарить за любовь и заботу.

"Телеграф" собрал прикольные открытки и картинки с Днем отца, которые порадуют и поднимут настроение родным людям.

Еще больше поздравления с Днем отца на украинском языке по ссылке.