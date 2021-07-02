С Днем ангела Инна! Красивые открытки и поздравления

В субботу, 3 июля по церковному календарю почитается память мученика Инны Новодунского. Ранее имя Инна было мужским, а теперь обладателями этого имени являются девушки.

Инна Новодунский - мученик славянин из северной Скифии. Святой был учеником Андрея Первозванного, и обращал в христианскую веру варваров. Подобное не понравилось местному правителю, и он приказал сбросить Инну зимой в ледяную реку.

Имя Инна имеет латинское происхождение, и в переводе означает "бурный поток", "энергичная", "плавающая".

По характеру Инны девушки очень добрые, восприимчивые к чужому горю и проблемам. Они любят детей, и на первый план всегда ставят свою семью. Из недостатнов - чрезмерная принципиальность и упрямство.

В связи с именинами Инны "Телеграф" сделал подборку красивых поздравительных открыток с Днем ангела.