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С Днем ангела Инна! Красивые открытки и поздравления

С Днем ангела Инна! Красивые открытки и поздравления
Обновлено 21:29 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В субботу, 3 июля по церковному календарю почитается память мученика Инны Новодунского. Ранее имя Инна было мужским, а теперь обладателями этого имени являются девушки. 

Инна Новодунский - мученик славянин из северной Скифии. Святой был учеником Андрея Первозванного, и обращал в христианскую веру варваров. Подобное не понравилось местному правителю, и он приказал сбросить Инну зимой в ледяную реку. 

Имя Инна имеет латинское происхождение, и в переводе означает "бурный поток", "энергичная", "плавающая". 

По характеру Инны девушки очень добрые, восприимчивые к чужому горю и проблемам. Они любят детей, и на первый план всегда ставят свою семью. Из недостатнов - чрезмерная принципиальность и упрямство.

В связи с именинами Инны "Телеграф" сделал подборку красивых поздравительных открыток с Днем ангела. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Стихи, Поздравления, Праздники, Картинки, Открытки, День ангела, Именины.
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