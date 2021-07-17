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С Днем ангела, Татьяна! Душевные поздравления в открытках и картинках

С Днем ангела, Татьяна! Душевные поздравления в открытках и картинках
Обновлено 10:45 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

17 июля церковь почитает память новомученицы Татианы Романовой, которая была причислена к лику святых в 2000 году. А это значит, что все девушки, которых назвали этим именем, отмечают свои именины.

Имя Татьяна имеет две теории происхождения: оно произошло от древнегреческого слова "татто" и означает "учредительница", "устроительница", или же это производное от имени сабинского царя Тита Татия, означающее "миротворица".

Татьяны - личности с очень сильным и эмоциональным характером. Несмотря на то, что с виду Тани практичные и самодостаточные, иногда даже властные, они очень романтичны и чувственны. Прямолинейные, целеустремленные и всегда доводят начатое дело до конца.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых Тань:

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Именины Татьяны

Также, на 17 июля в православной церкви припадает Андреев день. "Телеграф" подготовил для вас список запретов на этот день.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Поздравления, Картинки, Открытки, День ангела, Именины.
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