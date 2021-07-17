С Днем ангела, Татьяна! Душевные поздравления в открытках и картинках

17 июля церковь почитает память новомученицы Татианы Романовой, которая была причислена к лику святых в 2000 году. А это значит, что все девушки, которых назвали этим именем, отмечают свои именины.

Имя Татьяна имеет две теории происхождения: оно произошло от древнегреческого слова "татто" и означает "учредительница", "устроительница", или же это производное от имени сабинского царя Тита Татия, означающее "миротворица".

Татьяны - личности с очень сильным и эмоциональным характером. Несмотря на то, что с виду Тани практичные и самодостаточные, иногда даже властные, они очень романтичны и чувственны. Прямолинейные, целеустремленные и всегда доводят начатое дело до конца.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых Тань:

Также, на 17 июля в православной церкви припадает Андреев день. "Телеграф" подготовил для вас список запретов на этот день.