С Днем ангела, Кирилл! Красивые поздравления в открытках и картинках

22 июля церковь почитает память священномученика Кирилла, епископа Гортинского. А это значит, что все мужчины, которых назвали этим именем, отмечают свои именины.

Имя Кирилл имеет древнегреческие корни. Образовано от имени Кюриллос, происходящего от слова кюриос, которое означает "повелитель", "владыка", "господин". Также есть теория, что имя имеет персидские корни и означает "солнце".

Кириллы умны, любознательны, трудолюбивы и обладают отличной памятью. Обладают яркими лидерскими задатками и пользуются заслуженным уважением в обществе. Однако также, они наделены высокой самооценкой и эгоизмом. Чтобы стать близким другом для Кирилла, сначала нужно завоевать его доверие.

"Телеграф" приготовил подборку красивых открыток на русском и украинском языках для поздравления своих близких и знакомых Кириллов:

Также, на 17 июля в православной церкви припадает День святых мучеников Кирилла и Панкратия. "Телеграф" подготовил для вас список запретов на этот день.