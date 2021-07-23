Молдова и Словакия ввели новые правила при пересечении границы

Словакия с 21 июля открывает границы для украинцев с обязательным выполнением условий безопасности от коронавируса, а Молдова наоборот усиливает карантинные меры.

Об этом сообщают в Министерстве внутренних дел.

Граждане Украины теперь могут посетить Словакию на условиях, которые действовали до введения карантина. Единственное требование государства - полный курс вакцинации либо прохождение самоизоляции.

В Молдове с 19 июля действуют новые карантинные правила для въезда иностранцев. Все страны государство делит на красную и зеленую зону. Список обновляется по пятницам и действует с понедельника следующей недели.

К "зеленым" относят страны, в которых уровень заболеваемости коронавирусом не превышает 100 человек на 100 тысяч населения за последние 2 недели.

При въезде из зеленой зоны (на выбор):

необходим негативный ПЦР тест либо 14 дней карантина

вакцинация не позднее двух недель для въезда в Молдову

документ подтверждающий антитела (действует до 90 дней)

От этих мер освобождаются дети до 6 лет, водители, которые проезжают транзитом, те кто едет на лечение или по решению суда.

При въезде из красной зоны - карантин 14 дней. Исключения - люди прошедшие полный курс иммунизации от COVID-19, украинцы с сертификатами про антитела, дети до 6 лет, дети от 6 до 18 с негативным ПЦР тестом, едущие транзитом (менее 24 часов) через Молдову.

Отметим, что для въезда в Молдову карантинные документы должны быть на румынском, английском, французском, немецком, итальянском или русском языках.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Швеция открывает границы для украинцев.