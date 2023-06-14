Нардеп повторно обратился в АМКУ из-за совмещения должностей директором Укрнафты и Укртатнафты Корецким

Сергей Корецкий становится все ближе к собственному увольнению

Деятельность главы правления сразу двух государственных энергетических компаний – "Укрнафта" и "Укртатнафта" Сергея Корецкого продолжает беспокоить народных депутатов Украины. В частности, парламентарий Алексей Кучеренко уже второй раз обратился в Антимонопольный комитет Украины относительно возможного нарушения Корецким законодательства Украины.

Речь идет о занятии Сергеем Корецким руководящих должностей сразу в двух предприятиях — ПАО "Укрнафта" и ПАО "Укртатнафта", что требует разрешения от АМКУ на концентрацию. Но никакого такого разрешения Комитет не получил, о чем Алексей Кучеренко пишет в своем Facebook.

При этом акцентирует внимание Алексей Кучеренко, деятельность Сергея Корецкого довольно странная, так сразу возникли проблемы с финпланом, с заоблачными зарплатами топ-менеджеров — 3.2 млн грн в месяц за две должности у самого Корецкого, а инвестиционная программа похожа на фиктивную.

Все это, отмечает нардеп, может привести к ухудшению финансового состояния обеих компаний и, к тому же, монополизировать рынок газа в стране, как это уже было сделано с незаконным, по его мнению, назначением Сергея Корецкого руководителями "Укрнафты" и "Укртатнафты".

Поэтому в своем втором обращении в АМКУ народный депутат требует запланировать проверку назначения Сергея Корецкого руководителем двух компаний без разрешения на концентрацию, сообщить ему о мерах и сроках ее проведения. А также провести проверку соблюдения конкурентного законодательства с начала года, провести служебную проверку в АМКУ и в случае необходимости наказать виновных за нарушение законодательства о конкуренции.

Ранее в ответ на запрос народного депутата Алексея Кучеренко в АМКУ сообщили, что в Комитет не поступало заявление о предоставлении разрешения на концентрацию над "Укрнафтой" или "Укртатнефтью" путем назначения их директором Сергея Корецкого. Поэтому АМКУ будут приняты соответствующие меры, предусмотренные законодательством о защите экономической конкуренции.