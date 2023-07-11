"Пацаны, бросайте автоматы": охотник с двустволкой взял в плен троих российских десантников

Генерал Марченко рассказал давнюю, но яркую историю

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко рассказал, что в Баштанке, во время боев за Николаев, обычные охотники массово брали в плен российских оккупантов.

Древнюю, но яркую историю он упомянул в разговоре с Наталией Мосейчук.

Генерал вспомнил времена обороны Николаева в начале полномасштабной войны и отметил, что некоторые гражданские люди уже после первого боя ведут себя на порядок выше, чем кадровые военные, даже прошедшие 2014-й год.

Он рассказал, что в Баштанке гражданские, охотники, брали в плен по 30 оккупантов. Устраивали засады и так брали пленных. Один из охотников с двуствольным ружьем взял в плен троих российских десантников

"Просто неожиданно выскочил из кустов и говорит "Пацаны, бросайте автоматы, потому что двое из вас сейчас умрут", а их трое. Они все трое бросили автоматы, он их взял в плен и привел к нам", — рассказал Марченко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как на одном из участков фронта в районе Бахмута украинские военные взяли в плен российского оккупанта и хитростью заставили его привести еще двух своих сослуживцев.