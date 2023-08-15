Скандальное расследование New York Times - "заказуха", чтобы подорвать поставки оружия в Украину, - Николов (видео)

Статья New York Times о поставках оружия в Украину по якобы завышенным ценам ставит под риск отношения Украины с государствами, не желающими афишировать свою помощь. Очевидно, что так называемое расследование без четких доказательств и фактов больше напоминает историю, написанную под диктовку ФСБ.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал журналист-расследователь, основатель проекта "Наші гроші" Юрий Николов, передает Цензор.НЕТ.

"Расследование New York Times не вызвало у меня никакой ассоциации с журналистикой. Если бы это писали украинские журналисты, я бы вышел в публичное пространство и сказал, что они выдали очень примитивную, пошлую заказуху. В худшем случае этот материал написан под диктовку ФСБ и направлен против Украины как государства, которое сейчас воюет с Россией. В статье NYT нет ни одной цифры, подтверждающей, что украинская частная компания везет в Украину оружие по аномально завышенной цене. Напротив, те данные, которыми я владею, свидетельствуют о том, что ООО "Украинская бронетехника" импортировала вооружение в Украину в разы дешевле, чем уполномоченные государством специмпортеры, в том числе компании Министерства обороны", – подчеркнул Юрий Николов.

По его словам, эта статья более выгодна тем, кто хочет вытеснить конкурентов с рынка вооружений.

"Ведь New York Times рассказала американцам о том, что в Украине неурядицы с поставками оружия. Вместе с тем компания "Украинская бронетехника" поставляет оружие из стран, которые официально об этом не объявляют в силу разных внутриполитических обстоятельств. Худшее подозрение - нам подрывают отношения с этими государствами", - предостерегает Николов.

По мнению журналиста-расследователя, эта история не о коррупции, а о государственной измене. В таком "расследовании" хочется увидеть подтверждение: если дорого, нужно называть цифры, факты.

"Узнать подробности невозможно, ведь все засекречено. Я не удивлюсь, если фамилия Пашинского фигурирует в каком-то коррупционном расследовании. Этот человек много лет зарабатывал свою репутацию, поэтому может быть и заложником обстоятельств. В данном случае – это история не о Пашинском, это нападение на поставки оружия в Украину. И это большой риск", - подытожил Николов.