Медики без образования, агитаторы с автоматами и гроб без паспорта рф: как Донецк выживает в оккупации

Россияне обвиняют дончан в том, что их оккупировали

В конце сентября в россии с помпой отметили годовщину оккупации части юга и востока Украины. В честь "дня воссоединения", как обозвали это военное преступление сами россияне, на Красной площади в москве даже состоялся митинг-концерт, хедлайнером которого стал неизменный "ватный" батальон российского шоу-биза: газманов, басков и петросян.

На самых же оккупированных землях их жителям было тяжело. Цивилизационная пропасть, в которую россия сбросила захваченные украинские регионы, по словам местных, с каждым годом становится все глубже. Пожалуй, лучше всех масштабы трагедии осознают дончане, которые уже 9 лет находятся в тотальной оккупации. Как выживает город? Во что Донецк превратила россия? Каким образом принуждает к лояльности? Чтобы ответить на эти вопросы, "Телеграф" пообщался с жителями самого богатого в 2012 году города Украины, вынужденными теперь жить в заложниках.

Паспортизация

Первый вопрос, о котором заботятся россияне на оккупированных территориях — массовая паспортизация. В Донецке этот процесс длится уже пятый год, но сейчас он превратился в радикальное принуждение.

"Жесткая паспортизация началась еще с 2019 года, когда вышел указ путина об упрощенном получении гражданства, – рассказывает "Телеграфу" житель Донецка Валентин . – Тогда на оформление паспортов отправляли целыми предприятиями: бюджетников, работников фейковых "министерств". Были дикие очереди: сначала очередь, чтобы взять талон на подачу документов, потом очередь, чтобы подать документы… Дурдом, как всегда. Но этой весной, пожалуй, поступило какое-то указание из москвы, что надо быстрее работать, и не все граждане охвачены этой "радостью", поэтому открылось множество пунктов оформления паспортов. Что интересно, в этих пунктах работают именно россияне, завезенные из россии — целый десант".

Но бюджетники и военные закончились. По словам местных, до весны 2023 года в городе оставалось еще много людей, кто российский паспорт не взял принципиально.

"Однако их начали обкладывать со всех сторон. К примеру, сделали так, что без российского паспорта невозможно получить полис общего медицинского страхования, а без этого полиса с нового года в больницах никто принимать уже не будет. Понятно, что частным больницам "по барабану" эти полисы, но ведь далеко не все в Донецке могут себе позволить лечиться там. А кто остался в Донецке? В основном люди старшего возраста, а им без больниц никак не выжить, поэтому тут хочешь не хочешь, а паспорт возьмешь. Вообще первое что спрашивают в больнице, это паспорт, а потом уже к какому тебе нужно врачу. То есть это уже идет неприкрытое принуждение", — добавляет "Телеграфу" дончанка Ирина.

Из-за необходимости посещать врачей, российский паспорт пришлось оформить жительнице столицы Донбасса Екатерине.

"Меня терапевт сразу предупредила, что не сможет назначить очередной прием без полиса, а для его получения нужен российский паспорт. Через две недели мне паспорт сделали. Когда получаешь, должен с бумажки прочесть присягу на верность россии, но я сказала, что очки дома забыла, ничего не вижу, так мне паспорт так отдали", — объяснила Екатерина.

Медицина

Впрочем, получая в таком унижении базовую потребность в медицинском обеспечении, жители Донецка становятся заложниками другой ситуации.

"С врачами в городе полная п*па. Прямо очень сильно. Недостает врачей практически всех специальностей. Работают уже не то что интерны, а студенты 2-3 курса. На днях видела объявление: в аптеку приглашаются на работу фармацевты и провизоры, желательно с медицинской образованием. Желательно! А если нет, то и черт с ним, с тем образованием. Представить себе такое раньше было трудно", — добавляет Екатерина.

Дефицит врачей в городе объясняется просто – существующие специалисты уезжают, а пополнения нет.

"Раньше в Донецке медицинский вуз считался очень престижным, однако сейчас туда просто боятся поступать, ведь медицинские работники они военнообязанные, а в окопы никто не хочет. Поэтому врачи, кто смог, уже давно уехали: в Украину, россию, Казахстан. Мой больной отец уже около года бегает по больницам и каждый раз попадает к какому-то новому врачу, ведь бывшие постоянно почему-то увольняются или уезжают. В новостях говорят, что в Донецке появляются врачи с "большой россии", но они появляются для показательных медицинских осмотров, а затем быстренько валят назад", — иронизирует Ирина.

Образование

Критическая ситуация в Донецке не только с медицинским образованием, но и всей системой в целом.

"В старших классах школ учителя опрашивают учеников, взяли ли их родители российский паспорт, а если не взяли, то почему? Абитуриентам также невозможно учиться без российского паспорта", — объясняет Валентин.

"Учителя воют над новыми учебниками из россии. За все эти 9 лет учителя, конечно, видели много, но сейчас в программах появился явный уклон к жесткому, махровому "патриотизму". Чуть ли не в каждый урок нужно вставлять что-то "патриотически-величественное". Но что радует, что многие дети учатся одновременно в двух школах: в Донецке, потому что это нужно, и на подконтрольной территории, потому что это образовательные перспективы", — добавляет жительница Донецка Ирина.

Мобилизация

В прошлом году, после объявления кремлем частичной "могилизации", оккупированный Донбасс одним из первых попал под мобилизационный каток россии. Мужчин хватали на улицах, и через несколько недель возвращали в черных пакетах.

"Сейчас мобилизации почти нет. Летом пытались нагребать людей на улицах, потом пугали, что с сентября начнется массовая мобилизация, теперь с октября… Но особенно ажиотажа нет, потому что банально некого мобилизовывать", — уверяет Валентин.

Из-за такой "утилизации" мужского населения Донецк превратился в город без рабочих.

"Все почувствовали на себе "эффективность" прошлогоднего акта мобилизации, теперь в городе нет электриков, дворников, слесарей, водителей, механиков, шахтеров, потому что выгребли всех мужчин. Чтобы заменить трубу в квартире — нужно проводить поисковую операцию по всему Донецку, чтобы найти какого-нибудь старенького мастера, поэтому мобилизацию немного "прикрутили" и на улицах уже не ловят", — добавляет Екатерина.

(Типа) "Выборы"

Несмотря на превращение города в гуманитарную пустыню, кремль все же пытается делать хорошую мину при плохой игре, насилуя демократические институты. Так, в начале сентября на оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей прошли т.н. "Местные выборы". По словам дончан, это был апогей дешевого фарса.

"Избирательной кампании, в нашем привычном понимании, не было. По городу над дорогами развесили какие-то борды, но кто те люди, изображенные на них — понятия не имею. И никто не знает. Правда, какую-то "макулатуру" раздавала коммунистическая партия. Очень удобно. — я когда стену в доме шпаклевал, то подкладывал ее, чтобы мусор не летел", — рассказывает Валентин.

"Соревновались "Единая россия", ЛДПР, коммунисты и партия "Новые люди". Ходили с урнами для голосования по домам. Приходили к моим старикам, проживающим на Текстильщике (микрорайон Донецка. — Ред.) стоит человек с урной, а рядом с ним человек с автоматом. Спрашивают: "не хотите ли проголосовать?" А как тут отказать, при таких методах убеждения", — добавляет Ирина.

"Голосование длилось три дня, но никто не говорил, где находятся эти избирательные участки. Мол, с целью безопасности их местонахождение нельзя было говорить. Вот и все, что нужно знать об этих "выборах". И все же, некоторые люди дошли к тем участкам и рассказывали, что можно было прийти проголосовать без паспорта, и даже вообще без какого-либо удостоверения личности. Проголосовавших просто записывали в школьную тетрадь, а бюллетени… ну их можно было распечатать на принтере дома. Никого это не волновало. Но ничего другого никто и не ожидал", — резюмирует Екатерина.

Камни с неба

Отвечая на вопрос, что же изменилось в городе после того, как россия официально признала оккупацию Донбасса, жители Донецка горько иронизируют.

"Очень многое изменилось. Например, изменились флаги на магазинах: вместо флага "ДНР", поставили российский. А если серьезно, то кроме проблем с документами, паспортами, пропиской, ничего нового не появилось. В основном все говорят о проблемах. Одна "радость" — теперь в Крым можно доехать на автобусе через Бердянск и Мариуполь всего за 8 часов. Но кому это нужно? Денег на такой отдых у подавляющего большинства дончан нет", — объясняет Ирина.

Однако "идейные" патриоты россии радуются "камням с неба" и просят еще.

"Те, у кого мозг "улетел" навсегда еще в 2014 году, конечно, продолжают дуть в свою дудку, мол, как хорошо, что мы теперь в россии, однако у большинства людей этой "радости" нет. Огромных российских пенсий как-то не случилось, а коммуналку с октября повысили. Заработных плат российских тоже как-то не случилось. Кто-то их, возможно, и получает, но в "министерствах". А обычные люди — нет. А цены растут. Но всегда находятся "профессиональные" успокоители, которые говорят: " подождите, надо немного потерпеть". Конечно, пугают, чтобы держать людей в "тонусе". Мол, если придут ВСУ, то всех вырежут, сделают фильтрационные лагеря и сразу в печь всех. Но я не знаю, кого этим уже можно поразить. Пропаганде становится сложнее: за эти годы многие уже были на подконтрольной территории и вернулись и никто их не убил за русский язык", — подчеркивает Валентин.

В итоге именно коллаборанты больше всех проиграли от российской оккупации: в Украине их ждет тюремный срок, в оккупации — жизнь в гетто, а в россии их не ждет ничего.

"В россии дончан никто не ждет, это все уже поняли. Даже идейные днровцы для россиян все равно "хо*лы" на всю жизнь, и они даже обвиняют жителей Донбасса, что это из-за них началось "вот это вот все". А это и понятно: приезжает человек, например, в какой-то поселок под Ростовом, а там половины мужчин нет — умерли под Бахмутом. Русские и сами не понимают, чего они там умерли, но обвиняют жителей Донбасса, мол, это все из-за них. Сразу вспоминается известный мем: Боже, какое конченое", — резюмировал дончанин Валентин.