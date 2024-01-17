Фуры растянулись бы на 30 километров – экологи обвинили гослесхозы в незаконной рубке 62 тысяч кубометров леса

Масштаб незаконных рубок хотят увеличить, считают экоактивисты

Как минимум 1800 фур, заполненных 62 тыс. кубометров древесины и растянувшихся на 30 километров – таков, по мнению Украинской природоохранной группы, объем незаконных вырубок ГП "Леса Украины" за 2023 год. Специалисты группы насчитали как минимум 204 факта незаконной вырубки леса, в основном во Львовской и Тернопольской областях.

Об этом говорится на сайте Украинской природоохранной группы. По словам специалистов, подобная ситуация происходила ежегодно.

Как утверждают экоактивисты, законодательство запрещает проводить рубки переформирования в лесах, где растет более одного вида деревьев или же деревья всех возрастов. Но ГП "Леса Украины" не обращает на законодательство внимания.

"Такие рубки проходят в государственных лесах среди бела дня, на них есть все необходимые разрешения и документы (хоть и выданы с грубым нарушением). Полученная древесина экспортируется в ЕС под предлогом законной. Типичная для Гослесагентства и ГП "Леса Украины" ситуация. Контролирующие органы нарушения игнорируют. В ответ на наши обращения о таких проблемах в Сколевском лесхозе как Государственная экологическая инспекция, так и Государственное бюро расследований ответ не дали", — утверждают в Украинской природоохранной группе.

Как говорят в общественной организации, Гослесагентство и "Леса Украины" лоббируют проект постановления Кабмина, который позволит переформовать почти любой лес, кроме самых заповедных. Поэтому активисты уверены, что чиновники лесной отрасли хотят узаконить свои же незаконные рубки переформирования.

"Пока документ на рассмотрении Министерства окружающей среды, но министерство в лучших традициях государственных органов не желает публично осветить свою позицию. Планирует согласовать изменения в законодательстве, которые придумали лесоводы? В итоге минимум пять (!) государственных структур либо собственноручно проводят масштабные незаконные рубки, либо откровенно покрывают нарушителей. Надежда на Специализированную экологическую прокуратуру – надеемся, они смогут достойно выполнить свои обязанности", — констатируют в Украинской природоохранной группе.

"Телеграф" неоднократно писал о нарушениях в лесной отрасли Украины, когда при обыске у экс-начальника Ровенского областного управления лесного и охотничьего хозяйства находили миллионы долларов.