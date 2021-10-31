Далеко не самый дешевый: как выглядит отель в Хургаде, где отравились десятки туристов

На больничную койку из-за отравления в этом отеле попали 40 человек

В Египте вокруг четырехзвездочного отеля под названием AMC Royal Hotel разгорелся скандал из-за того, что как минимум 40 его постояльцев попали в больницу с пищевым отравлением. Большинство туристов оказались гражданами РФ, в их числе и дети.

Сколько стоит проживание в этом отеле и какие еще есть нюансы — разбирался "Телеграф".

Отель AMC Royal Hotel, находящийся в Хургаде, является одним из дорогих отелей. За две ночи за двухместный номер придется отдать практически 8 тысяч гривен по тарифу "Все включено". В самой Хургаде средняя цена по такому тарифу колеблется в пределах 4-5 тысяч, а сезонные предложения в некоторых отелях можно найти и за 3 тысячи гривен.

По меркам booking.com AMC Royal Hotel довольно неплохой отель. Его рейтинг составляет 7,3 балла — что соответствует хорошему, а персонал набрал 7,9 баллов за способность помочь в решении вопросов жителей.

К слову, очень много посетителей этого отеля жаловались на то, что еда здесь однообразная, а некоторые писали, что попадались невкусные блюда. Некоторым не хватило рыбы, а еще одному посетителю пожалели дать фиников в дорогу.

Добавим, что после массового отравления постояльцев этот отель в Египте закрыли, но уже спустя сутки он продолжил работать, не смотря на запрет. Интерьер и экстерьер отеля выглядит весьма привлекательно, что до последнего времени привлекало посетителей. Однако, вполне вероятно, что после последнего инцидента отель понесет репутационные потери.

Ранее "Телеграф" сообщал, в Киеве в ночь на 29 октября в одном из местных отелей убили мужчину.