Легко оставят с пустым кошельком: как на туристов "охотятся" турецкие мошенники

Наиболее частые способы обмана туристов в Турции.

Наверное во всех странах мира есть аферисты, которые только и ждут туристов, чтобы "развести" их на крупную сумму денег. Исключением не является и популярная у украинских путешественников Турция.

Путешественник Юрий Малых рассказал о наиболее популярных в этой стране способах оставить туриста без денег.

Благодарный чистильщик обуви

Этот метод, по свидетельствам туристов, очень часто применяется на Галатском мосту в Стамбуле, по которому часто гуляют приезжие. Его суть очень проста, в этом месте ходит много чистильщиков обуви, которые как бы случайно роняют щетку так, чтобы это увидела жертва. Если турист обращается к мошеннику, то тот взамен предлагает почистить обувь абсолютно бесплатно "в знак благодарности".

После этого он начинает рассказывать истории о том, как у него дома нечего есть и о том, как сложно кормить детей, тем самым намекая клиенту на то, что было бы неплохо дать ему несколько монет.

Хотя это и не является мошенничеством в чистом виде, а скорее попрошайничеством, но это не исключает того, что карман путешественника станет чутка легче.

Таксисты

Этот прием является классическим едва ли не для каждой страны мира. Речь идет о том, что таксист якобы случайно забывает включить счетчик, а по итогу поездки называет совсем уж баснословные суммы.

Поэтому при пользовании услугами таксистов стоит сперва проверить исправность таксометра. В лучшем случае неблагополучный водитель устроит вам неприятный разговор, однако в худшем — поездка может обернуться непредвиденными расходами.

"Стамбульский эксклюзив"

Этот прием рассчитан на более опытных путешественников, которые уже хорошо ориентируются в незнакомых местах и не боятся говорить с местными жителями.

Мошенник в таком случае обращается к туристу с просьбой закурить, а если тот говорит, что не понимает турецкого, то уже сообщает это на английском с удивлением отмечая, что думал, что его цель является местным. После этого он начинает разговор и предлагает пропустить стаканчик за знакомство якобы за его счет.

Если жертва соглашается, то тут же аферист вызывает компанию парней и девушек и они все вместе отправляются в "хороший клуб", который расположен на окраине города.

В конечном итоге невинное времяпровождение может обернуться для путешественника счетом в 300 — 1000 долларов, а так как зачастую такие клубы расположены далеко от центра, то ни о какой туристической полиции речи идти не может, так что придется платить.

Стоит отметить, что в Украине мошенников тоже достаточно много. В частности напомним, что недавно вновь активировалась старая схема "ваш сын попал в плен", по которой аферисты выманивают крупные денежные суммы у родственников участников ООС.