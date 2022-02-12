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Чемодан - главный атрибут путешествия. Как собрать его правильно?

Автор
Анастасия Мирошник
Дата публикации
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Автор
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Путешествуйте с самыми необходимыми вещами
Путешествуйте с самыми необходимыми вещами

Эффективно сложенный чемодан — залог успешной поездки. Что следует брать в путешествие и как лучше собирать вещи, читайте в материале

Джемма Лилли и Шарлота Реддингтон, дизайнеры британской компании Style Sisters, дали советы, как максимально эффективно упаковать вещи в чемодан перед поездкой. Этой информацией они поделились с ресурсом Espress.

Они обращают внимание на то, что, если вы собираетесь в поездку, то вам обязательно нужно все продумать заранее. В первую очередь, вы должны узнать, какие вещи предоставляет отель, так вы избежите лишнего багажа, такого как фен или туалетные принадлежности.

Эксперты посоветовали заранее продумать свой гардероб и составить список необходимого, чтобы ничего не забыть.

Когда будете собирать свои вещи, сначала лучше сложить обувь, затем одежду и средства личной гигиены, влагоотталкивающие вещи советуют класть по бокам, так вы сможете защитить свои вещи от попадание влаги. Дизайнеры также отметили, что чемодан лучше заполнять с углов к центру, таким образом имеющееся пространство можно использовать более эффективно.

Ранее "Телеграф" писал о том, как эффективно собрать вещи в поездку.

Теги:
#Советы #Вещи #Чемодан #Дизайнер #Путишествие
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