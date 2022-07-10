Как отдохнуть в лесу или у озера не подвергаясь опасности: список ограничений по областям

К путешествию по Украине нужно заранее подготовиться, чтобы не испортить себе отдых

Сезон отдыха-2022 из-за войны с россией, хоть и не во всех курортных городах, но все же стартовал. Турагенства призывают к внутреннему туризму, делая акцент на западных и центральных областях.

Однако, даже в относительно безопасных, с точки зрения проведения боевых действий, регионах действуют разные ограничения на отдых в лесу, у водоемов или туристических объектов, сообщает Государственное агентство развития туризма Украины.

По данным агентства, за безопасность на территории любой области во время военного положения отвечает военная администрация, поэтому прежде чем ехать на отдых в тот или иной регион лучше узнать информацию об ограничениях, действии комендантского часа и графике работы конкретного туристического объекта.

В целом по Украине запрещены сплавы, походы, прогулки и экскурсии по маршрутам на территории критической инфраструктуры, военных и стратегических объектов. Также нельзя проводить массовые мероприятия, вроде фестивалей или концертов. Недоступны туристические точки, приближенные к границам с Беларусью и Россией.

Что касается ограничений в отдельных регионах, то Госагентство собрало следующий список.

Центр Украины

В Киеве и Киевской области запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов.

запрещено посещать леса и зеленые зоны вне жилых массивов. В Черкасской области можно отдыхать у водоемов, но только тех, которые определила военная администрация. Официально в Черкассах действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. Посещение лесов категорически запрещено.

можно отдыхать у водоемов, но только тех, которые определила военная администрация. Официально в Черкассах действует 5 пляжей: три коммунальных и два частных. Посещение лесов категорически запрещено. В Полтавской области запрещено посещать леса. Разрешается купаться, но без плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований.

запрещено посещать леса. Разрешается купаться, но без плавсредств, если это не происходит в рамках спортивных соревнований. На территории Житомирской области разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах, кроме определенных территорий. Под запретом находятся территории, находящиеся в 20 км от линии госграницы с Беларусью и временно оккупированных местностей. Также запрещено посещать заповедники области. Закрыты для отдыхающих водоемы, расположенные возле объектов критической инфраструктуры. Среди заведений культуры в области работают только те, которые имеют обустроенные укрытия. Другие заведения организуют онлайн-экскурсии или выездные мероприятия.

разрешен сбор ягод, грибов и лекарственных растений в лесах, кроме определенных территорий. Под запретом находятся территории, находящиеся в 20 км от линии госграницы с Беларусью и временно оккупированных местностей. Также запрещено посещать заповедники области. Закрыты для отдыхающих водоемы, расположенные возле объектов критической инфраструктуры. Среди заведений культуры в области работают только те, которые имеют обустроенные укрытия. Другие заведения организуют онлайн-экскурсии или выездные мероприятия. В Винницкой области туристические объекты работают в привычном режиме и в соответствии со своими графиками. Можно ходить на водоемы, кроме тех, что расположены вблизи критической инфраструктуры и в приграничной зоне. Посещение лесов запрещено.

Юг Украины

Николаевская область. Можно посещать лесные урочища "Лабиринт", "Васильева пасека", "Грушевка", "Левобережье", при соблюдении правил пожарной безопасности. Ходить в эти места нельзя только в период высокой пожарной опасности.

Запад Украины

На Волыни запрещено посещать леса, поскольку область граничит с белорусской границей.

запрещено посещать леса, поскольку область граничит с белорусской границей. В Ровенской области военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, кроме некоторых территорий. Запрещено посещать северные части 6 территориальных общин :Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской.

военная администрация недавно разрешила ходить в леса и собирать ягоды, кроме некоторых территорий. Запрещено посещать северные части :Локницкой, Заречненской, Высоцкой, Миляцкой, Старосельской, Березовской. Во Львовской области можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключения есть только случаи, когда лесным массивом пролегает транзитный путь или человек едет на велосипеде.

можно ходить в лес, но запрещено въезжать в него на транспорте. Исключения есть только случаи, когда лесным массивом пролегает транзитный путь или человек едет на велосипеде. В Закарпатье можно ходить в леса, кроме маршрутов в приграничных частях Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника. Запрещены полеты на одномоторных самолетах.

можно ходить в леса, кроме маршрутов в приграничных частях Ужанского национального парка и Карпатского биосферного заповедника. Запрещены полеты на одномоторных самолетах. В Ивано-Франковской области разрешено посещать горы и леса. Однако на территории Буковеля запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах и мотоциклах.

области разрешено посещать горы и леса. Однако на территории запрещено кататься в лесах на джипах, квадроциклах и мотоциклах. В Тернопольской области также можно посещать леса, но запрещено разжигать костер. Туристические объекты работают в обычном режиме. Водоем посещать можно, но для организации массовых мероприятий необходимо получить разрешение военной администрации.

также можно посещать леса, но запрещено разжигать костер. Туристические объекты работают в обычном режиме. Водоем посещать можно, но для организации массовых мероприятий необходимо получить разрешение военной администрации. В Хмельницкой области туристические объекты работают в обычном режиме. В лес можно ходить, но не разводить костер. Также под запретом – въезд в леса всеми видами транспортных средств, кроме велотранспорта.

области туристические объекты работают в обычном режиме. В лес можно ходить, но не разводить костер. Также под запретом – въезд в леса всеми видами транспортных средств, кроме велотранспорта. В Черновицкой области туристические объекты работают, леса можно посещать.

Напомним, что часть иностранных туроператоров с началом полномасштабного вторжения России ушла из Украины, поэтому отдых за границей для большей части населения стал почти невозможен.