Отдых в Украине: какие ограничения введены в разных областях

Ограничения на отдых зависят от конкретной области

Несмотря на военное положение в Украине все еще можно качественно отдохнуть, хоть сделать это будет сложнее, чем в мирное время.

Как сообщает пресс-служба Государственного агентства по развитию туризма (ГАРТ), туристическая отрасль в Украине продолжает работать, а путешествовать по стране все еще можно.

Однако стоит помнить о том, что в разных областях действуют свои ограничения и их надо учитывать при построении своего маршрута.

Так в Киеве и области запрещено посещение лесов и зеленых зон за пределами жилых массивов.

В Черкасской области тоже запрещено посещение лесов, а вот отдыхать на водоемах можно, однако только на тех, которые были одобрены ОВА. При этом в самом облцентре работает пять пляжей

На Полтавщине тоже действует запрет на посещение лесов, но разрешен отдых на водоемах. Единственное ограничение — не должно быть никаких плавсредств.

Волынская область из-за близости к Беларуси ввела полный запрет на посещение лесов.

Во Львовской области можно посещать леса, но не на транспортных средствах. Разводить костры тоже можно, но только в отведенных для этого местах. Также на водоемах разрешены сплавы на байдарках и катамаранах, а вот купаться и загорать можно только на тех пляжах, которые разрешены ГСЧС.

На Закарпатье посещение лесов в целом разрешено, но некоторые маршруты были закрыты. Также запрещены полеты на одномоторных самолетах.

В Ивано-Франковской области можно ходить в горы и леса, однако на территории Буковеля запрещено посещать леса на транспортных средствах.

В Тернопольской области разрешены походы в лес, однако разводить костры нельзя.

В Винницкой области запрещено ходить в лес, но все туристические объекты работают в штатном режиме.

Ровенская область недавно разрешила посещение лесов и сбор ягод, однако не в северных частях области.

На Житомирщине можно собирать ягоды, грибы и лекарственные растения, кроме территорий в 20 километрах от границы. Также запрещено посещать областные заповедники и расположенные возле объектов критической инфраструктуры водоемы.

Хмельницкая область запрещает перемещение по лесам на транспортных средствах, а также разведение костров. Других ограничений установлено не было.

В Черновицкой области все объекты работают в штатном режиме, запретов на посещение лесов не было.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о живописных местах в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.