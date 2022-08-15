Куда можно отправиться на выходные из Львова: пять интересных идей

Выходные не обязательно проводить на диване

Во время военного положения многие украинцы позабыли о том, что такое отдых, даже несмотря на то, что психологи рекомендуют, все же давать себе возможность расслабиться. К тому же многие интересные места можно посетить относительно недорого, что делает их хорошим вариантом для проведения выходных.

Как говорится в материале "Лига", много всего интересного можно повидать неподалеку от Львова. Например, там расположены несколько ферм, производящих собственные молокопродукты, сыры и джемы.

К примеру в селе Мильчицы расположены ферма "Тыквенный рай", где посетителям устраивают экскурсии по производству и устраивают дегустацию сыров.

Сама экскурсия длится около 40 минут. Кроме того, там дают мастер-классы по изготовлению сыров, как для взрослых, так и для детей. Фирменные сыры, тертую розу, пастилу, приправы и мед можно приобрести в местном магазинчике.

Экскурсия обойдется в 100 грн за взрослого, 50 грн – за ребенка до 14 лет, а до 6 лет вход бесплатный. Впрочем, прогулку надо бронировать заранее, и это можно сделать по ссылке.

Если же хочется чего-то более экзотического, то в селе Липники можно посмотреть на настоящую банановую ферму. Кроме бананов там можно посмотреть и на другие экзотические растения, а взрослым даже предложат продегустировать местные ликеры.

Прогулка обойдется в 100 грн как для взрослых, так и детей. Дегустация включена в стоимость. Экскурсию стоит бронировать заранее, а все детали можно узнать по ссылке

Еще одно интересное место расположено в поселке Домажир, там находится приют для медведей, которые пострадали от человеческой деятельности.

Во время военного положения посещение доступно лишь по предварительной записи и с ограниченным количеством посетителей со среды до субботы. Без экскурсовода посещение приюта невозможно.

Цена обычной экскурсии:

взрослый – 160 грн;

детский – 100 грн;

студенческий – 100 грн;

семейный (2 взрослых+3 детей) – 400 грн;

льготный – 90 грн.

Другие детали можно узнать на сайте приюта.

Совсем неподалеку от Львова также расположен Звенигород, который впервые упоминался еще в 1086 году. Там действует Историко-культурный заповедник "Древний Звенигород", который при помощи виртуальной реальности позволит увидеть городские локации, какими они были в XII веке.

Стоимость путешествия во времени обойдется для группы до 6 человек – 200 грн, более 6 человек – 300 грн. С конца июля вход в музей и дополнительные услуги можно оплатить только наличными. Все детали можно узнать на официальном сайте.

Если же хочется насладиться пейзажами, то можно съездить в поселок Урыч, где расположен заповедник "Тустань". На скалах на его территории располагалась древняя крепость, где останавливались чумаки для оплаты пошлин по дороге за солью.

Хоть сама крепость не сохранилась, однако там все еще есть на что посмотреть. Контакты и расценки можно узнать на сайте заповедника.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о живописных местах в Украине, где можно хорошенько отдохнуть. В список попали отечественные каньоны, озера и водопады.