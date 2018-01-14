Друзья купили старый автобус и переделали его в дом на колесах, чтобы после колледжа отправиться в увлекательное путешествие.

Чтобы отпраздновать окончание колледжа, 8 друзей купили старый автобус и построили на его базе дом на колесах, на котором они отправились в увлекательное путешествие. Именно с этим крутым мобильным домом вас познакомит данный пост. Сперва был куплен 12-метровый школьный автобус 1995 года выпуска. Предыдущий владелец тоже мечтал о доме на колесах, но не смог воплотить в жизнь свою мечту. Еще до покупки из автобуса исчезли сиденья и от старого хозяина осталась кое-какая мебель. Далее друзья подписали соглашение, чтобы избежать недоразумений в будущем.