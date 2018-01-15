Замечательные фотографии, с помощью которых можно насладиться потрясающей природой Швеции.

Швеция - самая большая из скандинавских стран. И хотя над архитектурным обликом её городов трудились многие именитые архитекторы, главным богатством этой страны является её природа. Швеция – это и высокие годы, и бурные реки, и кристально чистые озёра, и шхеры в виде тысяч небольших островов. В этом обзоре замечательные фотографии, которые позволят насладиться природой этой удивительной страны, которая протянулась от песчаных берегов Балтики с ухоженными поместьями до суровых лесов и скал у границы с Норвегией.