Подборка невероятно красивых фото с красотами Исландии, что тронут ваши сердца.

Подборка фото изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшафтами с фумаролами. В этом уголке планеты не существует однообразия: разводы, переливы, переходы. Ярко-синие ледники, черно-красные вулканы и волшебное полярное сияние создают сюрреалистическую иллюзию того, что вы попали в сказочную страну, которой нет ни на одной карте мира. Исландия имеет совершенно уникальную природу, окрашенную в невообразимые цветовые сочетания.